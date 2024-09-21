مع قرب انتهاء فصل الصيف.. فنادق الغردقة ومرسي علم تستقبل آلاف السياح

تستقبل فنادق الغردقة ومرسي علم، اليوم السبت، آلاف السياح الأجانب قادمين من مطارات أوروبا على متن أكثر من 100 رحلة طيران سياحية تقل آلاف السياح الأجانب من 32 جنسية أجنبية مختلفة في أواخر أيام وداع الصيف وسط إجراءات وقائية وأمنية وتنظيمية مشددة.

وكشف علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، استعدادات فنادق الغردقة ومرسي علم لإستقبال آلاف السياح الأجانب اليوم السبت، عبر أكثر من 100 رحلة طيران تقل آلاف السياح قادمين من مطارات دول أوروبا من 32 جنسية أجنبية في أعلي معدل رحلات طيران خلال الأسبوع الجاري طبقا لجدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

وأشار خالد الصغير الخبير السياحي بفنادق الغردقة، إلى إرتفاع نسبة حركة الإشغالات السياحة الخارجية تزامنا مع ارتفاع معدلات وصول حركة الطيران القادمة من مطارات أوروبا اقتربت نسبة الإشغالات من 100% كامل الطاقة الاستيعابية، موكدًا أن موسم الصيف كان موسم سياحي ناجح حيث استقبلت فنادق الغردقة سياح العالم من 32 جنسية أجنبية ،متوقعا موسم سياحي شتوي مرتفع تزامنا مع إرتفاع معدلات حجوزات السياح من مختلف أنحاء العالم

ويستقبل مطار مرسى علم اليوم رحلة داخلية لشركة مصر للطيران و35 رحلة دولية من عدة دول التشيك وألمانيا وبولندا والتي تسجل أعلى معدلات الوصول، كما يستقبل مطار الغردقة اليوم 65 رحلة طيران اوروبية.