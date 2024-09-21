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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

لبيب رئيسًا لبعثة الزمالك فى السوبر الأفريقى

حسين لبيب
حسين لبيب

 يترأس الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستسافر إلى السعودية، استعدادًا لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

 ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي، التي ستقام على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

 وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على فريق الشباب بالنادي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب النادي في إطار استعدادات الأبيض للقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

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