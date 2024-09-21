النائب أشرف أمين في سؤال للحكومة: زيادة حصة المعلم 50 جنيها يعادل وجبة إفطار

ثمن النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب تصريحات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التي أكد فيها أن الوزارة حريصة على تحسين الأوضاع المادية والإدارية للمعلمين ومديري المدارس وستبذل كافة الجهود للارتقاء بها.



وقال " أمين " فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى : للأسف الشديد الوزير أشار إلى القرار الصادر خلال الفترة الماضية عن مجلس الوزراء بالموافقة علي تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب لتكون بقيمة 50 جنيها، فضلا عن زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من 20 جنيها إلى 50 جنيها للحصة الواحدة متسائلاً : الا يدرى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن مبلغ ال 50 جنيه أصبح لا قيمة له فى الوقت الراهن ؟ والا يعلم الوزير أن ال 50 جنيه أصبحت قيمة وجبة للإفطار فى اليوم ؟

وطالب النائب أشرف أمين من الحكومة وضع سياسات جديدة لكل ما يتعلق من مرتبات ومزايا مادية يحصل عليها المعلمون وبما يحقق لهم حياة معيشية كريمة مؤكداً على ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات لتعيين جميع معلمى الحصة من خريجى الكليات المؤهلة للتدريس بدلاً من زيادة قيمة الحصة لهم من 20 جنيه إلى 50 جنيه يعنى 30 جنيه وهو ثمن تذكرة فى الاتوبيس المكيف بالنقل العام