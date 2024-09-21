تعيين حسن المراكبي عضوًا بمركز بحوث وتطوير الفلزات

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتعيين المهندس حسن المراكبي رئيس مجموعة المراكبي للصلب كعضو بمركز بحوث وتطوير الفلزات فى إطار المساعي التي تبذلها كل أجهزة الدولة ومؤسساتها البحثية المعنية لزيادة معدلات النمو الاقتصادى وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.

يذكر أن المهندس حسن المراكبى يدير واحدة من أكبر المجموعات الصناعية الكبرى في مصر وهي مجموعة المراكبى للصلب، واستطاع خلال فترة زمنية قصيرة أن يجعلها من بين أكبر 5 مجموعات صناعية منتجة للصلب في مصر، وتشارك المجموعة في غالبية المشروعات الصناعية الوطنية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية.

يحتل مركز بحوث وتطوير الفلزات الترتيب ال19 فى تصنيف سيماجو للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك فى الإصدار الثانى للتصنيف لعام 2023 والذى تطلقه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالتعاون مع مؤسستي السيفير وسيماجو، كتصنيف جديد، ويضم عدد 378 مركزا وهيئة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يعتمد التصنيف على مراعاة زيادة الوزن النسبى لمؤشر الابتكار إلى 40%، والأخذ فى الاعتبار مساهمة المراكز البحثية التى تعد قاطرة قيادة الابتكار فى مجال البحث العلمى، حيث يهتم بقياس النظام الواسع للابتكار والآثار المرتبطة بالأنشطة البحثية والمنفعة المجتمعية الناتجة عنه وفقا للمعايير والمؤشرات ذات الأوزان النسبية المختلفة.

يذكر أن إطلاق نتائج تصنيف سيماجو للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023 كان قد تم يوم الثلاثاء 19 من شهر ديسمبر الماضى عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور د. محمد الإيسطى نائب رئيس مؤسسة السيفير، و عبد المجيد بن عمارة أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمى العربية، و فيليكس دى موبا أنيجون مؤسس سيماجو.