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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ماريسكا يعلن تشكيل تشيلسي أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

إنزو ماريسكا
إنزو ماريسكا

أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي التشكيل الأساسي لمواجهة وست هام يونايتد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويلعب تشيلسي المباراة بالتشكيل الأتي

حراسة المرمي: روبيرتو سانشيز.

خط الدفاع: توسين أدارابيويو – ويسلي فوفانا – ليفي كولويل – مارك كوكوريا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز – كول بالمر.

خط الهجوم: نوني مادويكي – نيكولاس جاكسون – جادون سانشو.

ويحتل تشيلسي المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بينما يحتل وست هام المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط.

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