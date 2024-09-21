جولة وزير التربية والتعليم في مدارس سوهاج (صور)

في ثاني محطات جولته بمحافظات الصعيد، قام محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، بتفقد (١٢) مدرسة بمحافظة سوهاج، لمتابعة انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

ورافق وزير التربية والتعليم خلال زيارته، الدكتور محمد عبدالهادى، نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، ووائل المشنب، رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بالمحافظة.

وشملت الزيارة مدرسة "أسماء بنت أبى بكر الثانوية بنات" التابعة لإدارة سوهاج التعليمية والتى تضم عدد

(٨٢٨) طالبة، ومدرسة "الشهيد عبد الرحمن السويفي الإعدادية بنات" التى تضم عدد (١٠٣٧) طالبة، ومدرسة "اللواء شهيد نبيل فراج الابتدائية" التابعة لإدارة سوهاج التعليمية والتى تضم عدد (١٠٩٤) طالبًا وطالبة، ومدرسة "باحثة البادية الابتدائية" التابعة لإدارة سوهاج التعليمية والتى تضم عدد ( ٢٥١٨) طالبًا وطالبة، ومدرسة "الإعدادية الحديثة بنات" التابعة لإدارة سوهاج التعليمية والتى تضم عدد (١٥٦٦) طالبة، ومجمع المدارس الرسمية للغات صبرى أبو حسين التابعة لإدارة سوهاج التعليمية وتضم عدد (٣٩٨٠) طالبًا وطالبة، ومدرسة "عرب الأطاولة الابتدائية الجديدة" التابعة لإدارة أخميم التعليمية التى تضم (١٧٣١) طالبًا وطالبة.

وزار وزير التربية والتعليم مدرسة "قدرى أبو حسين الثانوية العسكرية بنين" التابعة لإدارة أخميم التعليمية والتى تضم عدد (١٢٥٠ ) طالبًا، ومدرسة "قدرى المشنب الثانوية بنات" التابعة لإدارة أخميم التعليمية وتضم عدد الطلاب (١٤٢٥) طالبة، ومدرسة "أخميم الإعدادية الجديدة بنات" التابعة لإدارة أخميم التعليمية وتضم عدد (١٩٦٤) طالبة، ومدرسة "أخميم الإعدادية القديمة بنين" التابعة لإدارة أخميم التعليمية والتى تضم عدد (١٤٦٦) طالبًا، ومدرسة "النيل الابتدائية المشتركة" التابعة لإدارة أخميم التعليمية والتى تضم عدد (٣٠١٨) طالبًا وطالبة.

وزير التربية والتعليم يحرص على حضور طابور الصباح:

وخلال زيارات المدارس، هنأ وزير التربية والتعليم جميع العاملين بالمدارس بالعام الدراسى الجديد، مؤكدًا على حسن استقبال الطلاب وحسن المعاملة، وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين، وذلك من أجل سير العملية التعليمية بشكل منضبط وجاذب للطلاب، كما ثمن الوزير الجهود التي تقوم بها المحافظة بالتعاون مع الوزارة من أجل دعم والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وحرص وزير التربية والتعليم على حضور طابور الصباح فى إحدى المدارس، وتحية العلم واستمع إلى الإذاعة المدرسية، كما اطمأن الوزير، خلال الجولة التفقدية، على وصول جميع الكتب الدراسية وتوزيعها على المدارس، وحرص أيضًا على متابعة الإجراءات والآليات المعلنة لتوزيع الكثافات الطلابية والقرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط العام الدراسى.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة للطلاب تغنيهم عن أي مصادر خارجية للتعليم، وتهيئة المناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي للطلاب أثناء العملية التعليمية؛ حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف المدارس.

ووجه وزير التربية والتعليم بالمتابعة المستمرة للمدارس في المحافظة، مشددًا على متابعة انتظام حضور الطلاب، وأداء الواجبات المدرسية، وكذلك الالتزام بالشرح على الشاشات التفاعلية، واستخدام المعامل خلال حصص العلوم والفيزياء والكيمياء.

وقد تفقد الوزير، خلال زيارته للمدارس، قاعات رياض الأطفال، ومختلف الفصول، ومعامل العلوم بالمدارس الإعدادية، ومعامل الفيزياء والكيمياء بالمدارس الثانوية، وحجرات تحضير المعامل، وكذلك معامل الحاسب الآلي، وغرف المصادر والمكتبات، وحجرات التربية الفنية، والتربية الزراعية.

كما أجرى وزير التربية والتعليم نقاشًا مع مجموعة من الطالبات بعدد من المدارس حثهم خلاله على تحقيق الاستفادة القصوى من التحصيل الدراسي داخل المدرسة والتفاعل مع المعلمين خلال الحصة الدراسية.