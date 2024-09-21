من هي حبيبة تووليت؟.. ارتباط المطرب المقنع عاطفيًا بفتاة ملثمة يثير الجدل (ما القصة؟)

في فكرة هي الأولى من نوعها، استعان المطرب المقنع تووليت بموديل مقنعة في كليب أغنيته "ما تيجي أعدي عليكي"، الذي طرحه عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

تفاصيل كليب تووليت الجديد مع حبيبته المقنعة: ما تيجي أعدي عليكي

جاء الفيديو كليب من وحي موضة السبعينيات، حيث اعتمد تووليت إطلالة كلاسيك سبعيناتي، مرتديًا قميص فضفاض ويضعه داخل بنطلون مصممًا من القماش، كما ظهرت الموديل التي تجسد دور حبيبة تووليت في كليب الأغنية، بإطلالة كاجوال بسيطة حيث ارتدت بدلة جينز وقناع باللون البيج مزةدًا بتفصيلة مميزة عند منطقة العينين وكأنها ترتدي نظارة باللون الأحمر والتي تنتمي أيضًا لموضة السبعينيات.

تووليت يرتبط عاطفيًا بفتاة مقنعة

بدأ الكليب بذهاب تووليت بسيارته إلى منزل حبيبته ليصطحبها في رحلة خلوية في الحديقة وسط الخضرة والأشجار، وهو يغني لها ويعزف على أنغام جيتاره الخاص، ثم ذهبا إلى مدينة الملاهي وأخيرًا يقوم بتوصيلها إلى منزلها ليلًا مرة أخرى بعد انتهاء نزهتهم الرومانسية.

وينتهي الكليب بتشغيل تووليت في سيارته جزءًا من أغنيته "بقيت وحيد" لينتهي بعدها الكليب، على نفس طريقة الكليبات القديمة أيضًا.

كلمات أغنية ما تيجي أعدي عليكي

وتقول كلمات أغنية تووليت "ما تيجي أعدي عليكي":

بيسألوني عليه

مش بيظهر ليه

حبي زي الشمس

وإنت القمر بالليل

ما تيجي أعدي عليكي

سيبي كل حاجة بعدين

حبيبي مفيش وقت

كل يوم بيعدي خسارة علينا

ده شيء مش عادي

من يوم ما شوفتك وإنت مافارقتيش بالي

تووليت

آخر حفلات تووليت

على صعيد آخر، أحيا المطرب تووليت الشهر الماضي حفلًا غنائيًا في مهرجان العلمين، بالقناع دون الكشف عن هويته، وبدأ حفله بأغنية "ليالينا" ثم استكمل بية ألبومه، ليتفاعل معه الجمهور بحماس شديد بالغناء والتصفيق طوال الحفل.

وكان توو ليت أصدر مؤخرًا ألبومه الغنائي بعنوان "كوكتيل غنائي"، الذي يتضمن 8 أغنيات أبرزهم "حبيبي ليه" التي أصبحت ثاني أعلى أغنية استماعًا في العالم العربي، وتليها في المركز الثالث أغنية "ما تيجي أعدي عليكي".

تووليت

هل تووليت هو ابن عمرو دياب؟

جدير بالذكر إن تووليت لفت الأنظار من حوله وانتشر بسرعة البرق بين الجمهور بسبب استعانته بأسلوب الهضبة عمرو دياب في فيلم "أيس كريم في جليم"، ما جعل البعض يعتقد إن تووليت هو نفسه ابن عمرو دياب.