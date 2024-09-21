جهود صندوق مكافحة الإدمان في العلاج والتوعية خلال أسبوع.. فيديو

أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق تقريرا عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 13 سبتمبر حتى 19 سبتمبر 2024.

وتضمن تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة لرفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة حيث تم تنفيذ 353 نشاطا متنوعا في 17 محافظة منها مبادرة " خدعوك فقالوا" في 12 ميدانا بالمحافظات المختلفة أيضا تنفيذ 66 نشاطا متنوعا لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " أيضا أنشطة توعوية في 51 ناديًا ومركز شباب، وتنفيذ 31 نشاطا متنوعا في 8 مناطق مطورة" بديلة العشوائيات" أيضاً تنفيذ فاعليات ضمن مبادرة " أنت الحياة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة" للتوعية بمخاطر المخدرات.

كذلك استمرار تنفيذ مبادرة لرفع وعي مرتادي مترو الأنفاق بمخاطر تعاطى وإدمان المواد المخدرة" العتبة، الشهداء، السادات، حلوان، المرج" وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بالإضافة إلى استمرار تقديم كل الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 1799 مريضا خلال 33 مركزا علاجيا في 19 محافظة حتى الآن، كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 6188 موظفا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأي موظف مريض إدمان دون أن يقع تحت طائلة القانون، شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله بالإضافة إلى تنفيذ الكثير من الأنشطة لرفع وعى الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي.

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