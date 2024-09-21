المشدد 10 سنوات لـ "غفير خصوصي" اعتدى على طفلة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت، خفير خصوصي، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بالتعدي على طفلة ومواقعتها كرهًا عنها بنطاق دائرة مركز بلبيس.

تعود أحداث القضية عندما أحالت النيابة العامة، المتهم «حمدي. أ. م » 35 عامًا، خفير خصوصي بشركة أخشاب، ومقيم بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالتعدي على الطفلة «ر. ك. ن» ومواقعتها بغير رضاها بدائرة المركز.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث أن المتهم واقع المجني عليها بغير رضاها، مستغلا حداثة سنها حال كونها لم تبلغ الثامنة عشر عاما من عمرها، على النحو المبين بالتحقيقات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.