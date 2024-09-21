السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الجيش الصومالي ينفذ عمليات عسكرية ضد مليشيات الشباب

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي

أعلن الجيش الصومالي، تنفيذ عمليات عسكرية ضد فلول مليشيات (الخوارج) "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة "قيدرعدي"، على بعد 30 كلم شمال غرب مدينة "حدر" حاضرة إقليم بكول، في ولاية جنوب غرب الصومال.

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وزير الخارجية يكشف موقف مصر من الحرب على غزة والوضع في الصومال

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تركيا تستعد لحراسة سفينة استكشاف الطاقة في الصومال بالفرقاطات

وأكد الجيش الصومالي  في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم السبت  أنه تم إلحاق أضرار جسمية ضد المتمردين في المنطقة، وتمكنت الكتيبة التاسعة من الفرقة 60، خلال العملية من استعادة قاعدة منطقة "قيدر عدي"، ومصادرة أسلحة في صفوف الإرهابيين.

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