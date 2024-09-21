الشباب والرياضة تختتم فعاليات ملتقى "قادرات نحو مستقبل أفضل" بجلسة حوارية حول الصحة النفسية للفتاة

في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"..

اختتمت اليوم وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، فاعليات ملتقى" قادرات نحو مستقبل أفضل"، والذي استمر خلال الفترة ١٧ حتى ٢٠ سبتمبر الجاري، ويهدف إلى التوعية بدور المرأة في المجتمع وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة " اجتماعياً، اقتصادياً، رياضياً، وسياسياً"، بالإضافة إلى توعية الفتيات بأهمية دور الأسرة في بناء كيان الفرد والمجتمع، ودور الإعلام في تجسيد دور المرأة في الدراما المصرية، تعزيز الصحة النفسية للمرأة، عرض نماذج وقصص النجاح لبعض الفتيات والسيدات داخل مجتمعهم.

تضمنت فعاليات ختام الملتقى، جلسة حوارية حول" الصحة النفسية للفتاة في مراحلها العمرية المختلفة "، حاضر فيها الدكتور عمرو منتصر - استشاري الصحة النفسية والعلاقات الإنسانية، تناول العوامل التي تؤثر على صحة المرأة النفسية والتي تؤثر فى القيام بواجباتهن واستمتاعها بحياتها وبالتالي يؤثر بالشكل السلبي على أسرتها، بجانب التوعية بكيفية ترتيب الأولويات والأهداف حيث أوضح أن السبب وراء العديد من مشاكلنا النفسية هو عدم تحقيق الأهداف الموضوعة وبالتالي الشعور بالإحباط سواء في الأسرة أو العمل وعدم وجود أهداف محددة تسعى اليها، كما تناول نصائح لتعزيز الصحة النفسية لدى النساء ومنها الوعي لذاتها، وأن تكون على علم كامل بمشاعرها وأفكارها وسلوكياتها، وطلب المساعدة إذا شعرت بأي ضيق، وتطرق إلى مفهوم القيم وارتباطها بالعلاقات الإنسانية والمجتمعية المختلفة وأسس اختيار الفتاة لشريك حياتها والصفات التي يجب أن تكون أساسية عند الاختيار.



حضر فعاليات الملتقى نخبة من الشخصيات المهمة، بمشاركة ٢٥٠ فتاة من عضوات أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب من مختلف محافظات الجمهورية.



يسعى الملتقى إلى إبراز القيم المفقودة في مجتمعنا ومن أبرزها فقد لغة التواصل والاتجاه لمواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت مسيطرة على الأجيال واختفاء لغة الحوار، يأتي ذلك ضمن المبادرات المجتمعية التي تتبناها الدولة مثل مبادرة: "بداية جديدة" لدعم العودة إلى قيمنا الأصيلة إلى جانب عدد من المشروعات التنموية والبروتوكولات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لتنفيذها داخل مراكز الشباب.