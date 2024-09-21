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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الليلة.. مانشستر يونايتد يحل ضيفًا على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد وكريستال
مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

يستضيف ملعب "سيلهرست بارك" مساء اليوم السبت، مواجهة مرتقبة تجمع بين مانشستر يونايتد ومضيفه كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.  

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ويسعى مانشستر يونايتد، صاحب المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، لتحقيق انتصاره الثالث هذا الموسم.

 في المقابل، يدخل كريستال بالاس المواجهة وهو في المركز السادس عشر برصيد نقطتين فقط، باحثًا عن أول فوز له في الموسم الجاري.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

وتذاع المباراة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق أحمد البلوشي.

الجدير بالذكر أن هذه المباراة تحمل أهمية كبيرة للطرفين، حيث يسعى كل منهما لتحسين مركزه في الجدول، لا سيما مانشستر يونايتد الذي يأمل في مواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

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