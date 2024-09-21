انتظام الدراسة فى أول أيامها بمدارس قوص بقنا

انتظمت العملية التعليمة فى مدارس إدارة قوص التعليمية جنوب محافظة قنا، اليوم السبت، فى أول أيام من إنطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وسط استعدادات وتجهيزات كبيرة شملت المبانى والمرافق بداخل المدارس التعليمية.

وتفقد عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية والدكتور أنور ابراهيم وكيل الإدارة صباح اليوم السبت ، عدة مدارس بمدينة قوص وقرية جراجوس بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد رافقهم الجولة عزت الشريف مدير العلاقات العامة وهانى أنيس المسؤول الإعلامي للإدارة .

كما وزار عبدالله القبانى المدير العام صباح اليوم مدرسة النصر الاعداديه بنات، حيث تفقد فصول المدرسة وتابع الجاهزية الخدمية لدورات المياة، كما تأكد من إعداد قوائم الفصول وجدول كل فصل وتعليقها على مداخل الفصول واختتم جولته بتفقد قاعات رياض الاطفال وفصول الصف الاول الابتدائي بمدرسة ابن دقيق العيد الابتدائية.

و شهد الدكتور أنور ابراهيم وكيل الإدارة طابور صباح بمدرسة العبور الاعداديه بجراجوس وألقى كلمة الصباح عن تنمية روح الانتماء ودعم جهود القيادة السياسية من خلال المشاركة فى المبادرات التنموية للدولة .

وفى السياق ذاته وصل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، محافظة سوهاج، لمتابعة أول أيام العام الدراسي الجديد 2024-2025.

ويطمئن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على انتظام الدراسة بمدارس سوهاج وتطبيق القرارات الجديدة، وتنفيذ طرق مجابهة الكثافة الطلابية.

وتفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يرافقه الدكتور محمد عبدالهادى نائب المحافظ، واللواء علاء عبدالجابر، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، وياسر محمود، وكيل وزارة التربية التربية والتعليم، مدرستي: أسماء بنت أبي بكر الثانوية للبنات، ومدرسة اللواء شهيد نبيل فراج الابتدائية بحي غرب سوهاج. واطمأن على انتظام أول أيام الدراسة وسير العملية التعليمية.

انطلاق العام الدراسي الجديد وانطلق العام الدراسي الجديد 2024-2025 في المدارس الحكومية والخاصة في مختلف أنحاء الجمهورية اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024.

ووجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بمتابعة تنفيذ القرارات الوزارية وانتظام الدراسة في جميع المدارس.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تستهدف تحقيق عام دراسي منضبط، وإعادة الطلاب إلى المدارس.

خريطة العام الدراسي الجديد واعتمد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، برئاسة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسى الدراسي 2024-2025.

وتبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد في المدارس يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024 وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بعدد 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

ويبدأ الفصل الدراسي الأول في المدارس من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11 يناير 2025.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في المدارس يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025 إلى الخميس الموافق 5 يونيو 2025 على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24 مايو 2025.

أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31 مايو 2025 كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025.

وتمتد إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025 على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.