4 هزات أرضية تضرب شمال غرب سوريا ووسط تركيا خلال 24 ساعة

شهدت محطات رصد الزلازل أربع هزات أرضية متفاوتة الشدة خلال الـ24 ساعة الماضية، اثنتان منها ضربتا مناطق شمال غرب سوريا في اللاذقية، واثنتان وقعتا وسط تركيا.

سجلت المحطات أمس الثلاثاء وحتى الثامنة من صباح اليوم الأربعاء، هزتين في تركيا، الأولى في الساعة 1:38 صباحاً بقوة 4.5 على مقياس ريختر، والثانية عند الساعة 3:22 صباحاً بقوة 4 درجات.





وفي سوريا، رُصدت هزتان أيضاً، الأولى في الساعة 11:14 صباح أمس على بعد 20 كم شمال اللاذقية بقوة 2.2 ريختر، والثانية عند الساعة 6:53 مساءً جنوب غرب اللاذقية على بُعد 38 كم بقوة 2.1 ريختر.