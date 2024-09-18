الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

4 هزات أرضية تضرب شمال غرب سوريا ووسط تركيا خلال 24 ساعة

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت محطات رصد الزلازل أربع هزات أرضية متفاوتة الشدة خلال الـ24 ساعة الماضية، اثنتان منها ضربتا مناطق شمال غرب سوريا في اللاذقية، واثنتان وقعتا وسط تركيا.

 

سجلت المحطات أمس الثلاثاء وحتى الثامنة من صباح اليوم الأربعاء، هزتين في تركيا، الأولى في الساعة 1:38 صباحاً بقوة 4.5 على مقياس ريختر، والثانية عند الساعة 3:22 صباحاً بقوة 4 درجات.


 

وفي سوريا، رُصدت هزتان أيضاً، الأولى في الساعة 11:14 صباح أمس على بعد 20 كم شمال اللاذقية بقوة 2.2 ريختر، والثانية عند الساعة 6:53 مساءً جنوب غرب اللاذقية على بُعد 38 كم بقوة 2.1 ريختر.

مواد متعلقة

نبوءة العالِم الهولندي تتحقق.. زلازل تضرب 4 دول بحوض المتوسط

التعليم‭ ‬فى‭ ‬مصر‭.. ‬المشاكل‭ ‬والحلول‭ ‬المقترحة

هيئة المساحة السعودية ترصد زلزالًا بقوة 4.7 ريختر وسط البحر الأحمر

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض شواطئ البلاد لتسونامي في البحر المتوسط (فيديو)

علوم المحيطات: لن يحدث تسونامي على السواحل المصرية خلال السنوات القريبة القادمة

بايدن.. «حكم السن»

هزة أرضية بقوة ٣.٦ ريختر بالبحر الميت

سينما‭ ‬التمرد‭ ‬السياسى‭ ‬فى‭ ‬بريطانيا
الجريدة الورقية