المشدد 7 سنوات لسائق خطف طفلة وسرق قرطها الذهبي بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني ، وأمانة سر محمد عفت، سائق بالسجن المشدد 7 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية، لاتهامه بخطف طفلة بالإكراه وسرقة قرطها الذهبي بدائرة القسم.

تعود أحداث القضية لشهر يونيو من العام الجاري، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة بلبيس، بشأن ما ورد من بلاغ من أسرة الطفلة «فرحة. ح» والمقيمة بدائرة القسم، بتغيبها عن المنزل حال توجهها لشراء بعض المستلزمات.

كشفت التحقيقات أكدتها تحريات المباحث الجنائية، أن وراء إرتكاب الواقعة «ماهر. ع. م » 58 عاما، سائق، وتبين قيامه بخطف الطفلة المجني عليها بالإكراه، بأن استوقفها حال توجهها لشراء مستلزمات لأسرتها عارضاً عليها توصيلها إلا أنها رفضت الانصياع إليه، فما كان منه إلا أن قام بجذبها عنوة داخل دراجته البخارية «توك توك»، مستغلاً في ذلك حداثة سنها، وتوجه بها إلى مكان آخر بقصد إبعادها عن أعين ذويها والمارة، وقام بسرقة قرطها الذهبي تحت التهديد، مستخدماً سلاح أبيض «سكين» ولاذ بالفرار.

وبتقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أحالته محبوسا إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.