انكسار الموجة شديدة الحرارة واستمرار نشاط الرياح بالفيوم

تشهد محافظة الفيوم اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر، انكسار الموجة شديدة الحرارة ليصبح الطقس حار نهارا، مع إستمرار نشاط الرياح الخفيفة وارتفاع نسبة الرطوبة.

ويسود طقس حار نهارا مائل للحرارة في أول الليل معتدل في الساعات الأخيرة بسبب الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة في الصباح الباكر.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم السبت على محافظة الفيوم تبلغ 37 درجة للعظمي نهارا والمحسوسة 39، بينما تبلغ الصغرى 24 درجة.

وأشار البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الأجواء سوف تشهد اليوم السبت إستمرار نشاط الرياح الخفيفة على فترات متقطعة، باستثناء بعض الأوقات التي تشهد نشاط الرياح بسرعة تبلغ نحو 30 كيلو متر في الساعة، مع الشبورة الخفيفة على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، بينما تتراوح نسبة الرطوبة بين 20%، 50% وذلك تزامنا مع سطوع الشمس طوال ساعات النهار، ويمثل هذا الطقس أجواء غير مناسبة نهارا لممارسة الرياضات المائية التي اعتاد الزائرين على ممارستها بشواطيء بحيرة قارون ووادي الريان والبحيرة المسحورة، وسط سطوع الشمس وتشمل الألعاب البحرية وركوب الخيول والجمال والأنشطة الشاطئية، وخاصة خلال فترة الظهيرة مع ارتفاع درجات الحرارة.



إستمرار نشاط الرياح الخفيفة على فترات متقطعة بالفيوم

وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة تشهد إنخفاضا طفيفا في درجات الحرارة والرطوبة خلال الفترة المقبلة، مع إستمرار نشاط الرياح الخفيفة، بينما تبقى درجات الحرارة مائلة للحرارة ليلا ومعتدلة خلال ساعات الصباح الباكر مع إستمرار نشاط الرياح الخفيفة وبقاء الطقس حار رطب نهارا مائل للحرارة ليلا مع ارتفاع طفيف في نسبة الرطوبة، واستمرار نشاط الرياح الخفيفة في المناطق الصحراوية والمكشوفة، ويساعد نشاط الرياح على تلطيف الأجواء والإحساس بانخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الساعات الأخيرة من الليل وفي الصباح الباكر، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة ليلا ليصبح الطقس حار رطب نهارا مائل للحرارة ليلا على كافة أنحاء المحافظة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد حذرت من الوقوف لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، وخاصة خلال فترة الظهيرة مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، ونصحت الهيئة المواطنين بإرتداء الملابس الصيفية البيضاء الفضفاضة، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وعدم ارتداء الملابس الداكنة، ووضع غطاء على الرأس خلال الوقوف تحت أشعة الشمس، والاكثار من تناول المشروبات الباردة وخاصة المياه، واصطحاب زجاجات المياه حال التواجد تحت أشعة الشمس.