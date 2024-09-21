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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ثلاثي هجومي يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام جورماهيا في إياب دوري الأبطال

الأهلي
الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم السبت، لمواجهة نظيره جورماهيا الكيني على استاد القاهرة، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-2025. 

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ويسعى الأهلي إلى حسم بطاقة التأهل لدور المجموعات، بعدما حقق انتصارًا كبيرًا في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة في كينيا.

وكان الأهلي قد وضع قدمًا في الدور المقبل بفضل مباراة الذهاب، ما يعزز احتمالات مشاركة عدد كبير من البدلاء في مباراة اليوم، حسبما أشار الجهاز الفني بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر. 

تأتي هذه الخطوة في إطار رغبة كولر في منح الفرصة لمزيد من اللاعبين وتجهيزهم للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها مواجهة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي، والتي ستقام يوم الجمعة المقبل في السعودية.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام جورماهيا

من المتوقع أن يدفع كولر بتشكيلة تضم عدة تغييرات، في ظل الاطمئنان إلى حد كبير على التأهل. وفيما يلي التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة اليوم:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي  
- خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله  
- خط الوسط:مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق  
- خط الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي، بيرسي تاو  

يأمل الأهلي في مواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة القارية، التي يحمل لقبها من النسخة الماضية، والمضي قدمًا في الدفاع عن لقبه، في الوقت الذي يخطط فيه الجهاز الفني للحفاظ على جاهزية الفريق لمواجهة الزمالك المنتظرة.

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