"ليلة الاحتفال بدرع الدوري".. الأهلي يواجه جورماهيا في إياب دوري أبطال أفريقيا

تتجه أنظار عشاق النادي الأهلي نحو المواجهة المنتظرة أمام جورماهيا الكيني، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024-2025، التي ستقام مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي.

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المباراة تحمل أهمية مزدوجة لجماهير الأهلي؛ فإلى جانب السعي لحسم التأهل إلى الدور التالي، ستشهد المباراة تتويج "المارد الأحمر" بلقب الدوري المصري للمرة الـ44 في تاريخه، بعد نهاية اللقاء.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة الأهلي وجورماهيا في تمام الساعة السابعة مساءً اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي. المباراة ستنقل عبر مجموعة من القنوات، تشمل "أبو ظبي الرياضية"، "أون تايم سبورتس"، و"إم بي سي مصر"، ما يتيح للجماهير متابعة المباراة والاحتفالية.

فوز الأهلي بثلاثية في الذهاب:

في مباراة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي على ملعب "نيايو الوطني" في العاصمة الكينية نيروبي، تمكن الأهلي من تحقيق فوز مريح بثلاثة أهداف دون رد، قاد الفريق المدير الفني السويسري مارسيل كولر، الذي أظهر أداءً قويًا وفرض سيطرة الأهلي على مجريات اللقاء.

تسليم درع الدوري بعد المباراة:

كان النادي الأهلي أعلن تلقيه خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يؤكد فيه موافقته على تسليم درع الدوري المصري للنادي بعد نهاية مباراة الإياب أمام جورماهيا.