ما مصير المحذوفين من بطاقات التموين بسبب سرقة الكهرباء؟

يبحث الكثير من المواطنين عن مصير المحذوفين من بطاقات التموين بسبب سرقة التيار الكهربائي، خاصة مع زيادة حالات سرقة التيار الكهربائى.

الحذف من بطاقة التموين



وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، عن عدد حالات سرقة الكهرباء في مصر حيث تصل إلى الملايين سنويًا، موضحا أن معالجة هذه الظاهرة من الممكن أن تُسهم بشكل كبير في تحسين أزمة الكهرباء في مصر، حيث إن الحكومة بدأت بالفعل في تكثيف الحملات لمواجهة سرقة التيار الكهربائي.



إجراءات حاسمة

أعلن مدبولي أن الحكومة ستتخذ إجراءات بتجميد الدعم المقدم للمواطنين الذين تُحرر ضدهم محاضر سرقة الكهرباء، حيث أن هذا التجميد سيكون مؤقتًا حتى يتم الفصل القضائي في تلك القضايا، ما يعني أن الأشخاص المتورطين في سرقة الكهرباء سيخسرون الدعم التمويني والدعم المخصص للأسمدة.

وقد أعدت شركات الكهرباء قوائم بأسماء المواطنين الذين تم تحرير محاضر ضدهم، لتقديمها إلى وزارة التموين. وشملت المرحلة الأولى حوالي 500 ألف مواطن، مع توقعات بإضافة المزيد من الأسماء في حال ضبط المزيد من المخالفين.

شروط الاستبعاد من التموين



وأكدت وزارة التموين 14 حالة تستوجب حذف الأفراد من بطاقات التموين، وهي كالآتي:



1- تقاضي راتب شهري أعلى من 9600 جنيه.

2-سرقة التيار الكهربائي.

3- امتلاك سيارات حديثة.

4- مصاريف مدارس تصل إلى 20 ألف جنيه أو أكثر.

5- الاستهلاك المرتفع لفواتير الكهرباء (أكثر من 650 ك/وات) بقيمة تتخطى 800 جنيه شهريًا.

6- امتلاك حيازة زراعية بمساحة 10 أفدنة أو أكثر.

7- دفع ضرائب بمبلغ 100 ألف جنيه أو أكثر.

8- امتلاك شركة برأس مال 10 ملايين جنيه أو أكثر.

9- تسديد قيمة مضافة مرتفعة لأصحاب الأعمال.

10- امتلاك صادرات أو واردات مرتفعة.

11- وفاة أحد أفراد الأسرة دون تقديم طلب لحذفه من البطاقة.

12- سفر أحد أفراد الأسرة مع بقاء اسمه مدرجًا على البطاقة.

13- التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.

14- عدم صرف الخبز أو السلع لمدة 6 أشهر متتالية.