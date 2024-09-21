6.4 مليون طن صادرات مصر الزراعية بزيادة 529 ألف طن

تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من د. محمد المنسى، رئيس الحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الأول من يناير 2024 حتى 18 سبتمبر الجاري، حيث تجاوزت 6.4 مليون طن من المنتجات الزراعية، بزيادة قدرها أكثر من 529 ألف طن عن الفترة نفسها من العام الماضي.



وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، طماطم، ثوم، فراولة، جوافة، رمان.

حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و201 ألف 620 طنًا، بالإضافة إلى تصدير 965 ألفًا و796 طنًا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 261 ألفًا و580 طنًا من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، على المركز الرابع بإجمالي 192 ألفًا و925 طنًا، واحتل العنب المركز الخامس بإجمالي 175 ألفًا و61 طنًا، واحتلت البطاطا المركز السادس في الصادرات الزراعية بإجمالي 121 ألفًا و194 طنًا، في حين احتلت المانجو المركز السابع في الصادرات بإجمالي 75 ألفًا و937 طنًا، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت 39 ألفًا و280 طنًا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز التاسع بإجمالي 37 ألفًا و137 طنًا، يليه في المركز العاشر الثوم بإجمالي 23 ألفًا و401 طن، بينما حصلت الفراولة على المركز الحادي عشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 21 ألفًا و295 طنًا، في حين احتلت الجوافة على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 11 ألفًا و308 أطنان.