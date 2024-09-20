موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا

يخوض الأهلي مباراة العودة أمام ضيفه جورماهيا الكيني غدًا السبت في إطار منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعد مباراة جورماهيا الكيني، بمثابة البروفة الأخيرة قبل مواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي الذي تستضيفه السعودية يوم الجمعة المقبل.

ويبحث الأهلي عن تأكيد تفوقه أمام جورماهيا في مباراة الغد من أجل التأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا ومن ثم الحفاظ على اللقب القاري ورفع رصيده من الألقاب إلى 13، بعدما توج بالنسخة الماضية على حساب الترجي الرياضي التونسي.

وتنطلق أحداث مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني، في تمام السابعة مساء السبت على ملعب القاهرة الدولي في إطار منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويأمل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في الوقوف على مستوى لاعبيه وجاهزيتهم قبل مواجهة الزمالك والحفاظ على سلامة الفريق من أجل الفوز باللقاء القاري.