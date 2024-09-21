إنطلاق العام الدراسي الجديد بعدد من مدارس المنوفية

تابع محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، مدرسة المساعى الثانوية العسكرية، التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، بحضور الدكتور أشرف العربي مدير عام الإدارة.

بدء العام الدراسي الجديد

وحضر الفولي طابور الصباح، والتقى الطلاب وهنأهم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وحثهم على ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصى جهد لتحقيق المزيد من النجاح.

وأكد الفولي، أنه وفق توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي وأصبحت جميع المدارس مهيأة لاستقبال أبنائنا الطلاب.

ومن المقرر أن تبدأ كافة مدارس محافظة المنوفية في استقبال طلابها، غدًا الأحد، حيث تنتظم الصفوف الأولى في كافة المراحل التعليمية، وبداية من يوم الاثنين المقبل تنتظم كافة الصفوف الدراسية في المدارس، وفق الخطة التي وضعتها مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع محافظ المنوفية.

واستقبل أمس محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك للوقوف على مدى جاهزية مدراس المنوفية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وفي ختام الزيارة وجه الشكر لمديري المدارس الذين تفانوا في عملهم، وأظهروا مدارسهم بالمظهر اللائق، كما أمر باستبعاد مدير إحدى مدارس إدارة شبين الكوم لتقصيره في مهام عمله.