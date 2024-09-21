آخر أيام الصيف.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

حالة الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على الأنحاء كافة التى تتزامن مع اليوم الأخير من فصل الصيف، حيث نستقبل غدًا فصل الخريف 2024.

من المتوقع انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة بقيم تصل إلى 5 درجات مئوية، حيث يسود طقس حار رطب خلال ساعات النهار ولكن الطقس يستمر شديد الحرارة على جنوب البلاد.

الطقس اليوم حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما حالة الطقس ليلًا وفى الصباح الباكر، فسيكون الطقس مائلًا للحرارة رطبًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطبًا على السواحل الشمالية.

وقد حذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

فيما رصدت خرائط الطقس نشاط الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، خصوصًا على المناطق المكشوفة.

حالة البحرين:

بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحرالأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

6 أكتوبر 35 25

بنهــــا 34 24

دمنهور 32 23

وادى النطرون 33 25

كفر الشيخ 32 23

المنصورة 33 23

الزقازيق 33 23

شبين الكوم 33 24

طنطا 33 23

دمياط 32 24

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 34 23

السويس 33 23

العريش 31 22

رفح 30 22

رأس سدر 34 24

نخل 32 17

كاترين 30 16

الطور 35 25

طابا 32 24

شرم الشيخ 38 28

الأسكندرية 30 23

العلمين 29 23

مطروح 30 24

السلوم 30 23

سيوة 35 24

رأس غارب 37 27

الغردقة 38 28

سفاجا 38 27

مرسى علم 38 28

شلاتين 39 28

حلايب 35 29

أبورماد 37 28

رأس حدربة 35 28

الفيوم 37 24

بني سويف 37 23

المنيا 37 23

أسيوط 39 24

سوهاج 41 26

قنا 43 27

الأقصر 43 27

أسوان 43 28

الوادى الجديد 42 27

أبوسمبل 43 28