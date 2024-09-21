في أول أيام العام الدراسي الجديد.. انتظام الدراسة بمدارس الإسكندرية

انتظمت الدراسة فى المدارس التى تعمل فترتين صباح اليوم السبت ، حيث شهدت محافظة الاسكندرية انطلاق جزئى للعام الدراسى الجديد ب240 مدرسة استقبلت طلابها التى تعمل بنظام الفترتين بمختلف المراحل التعليمية والابتدائية من إجمالى 2805 مدرسة على مستوى الادارات، على أن تبدأ جميع المدارس استقبال الطلاب بنظام الفترة الواحدة بدءاً من صباح غدًا الأحد.

قامت المدارس باستقبال مرحلة رياض الأطفال وتلاميذ الصف الأول الابتدائي والأول الإعدادي، وفي اليوم الثاني تستقبل المدارس تلاميذ وطلاب الصف الثاني.

تبدأ الدراسة بالمدارس التى تعمل بنظام الفترة الواحدة "الصباحية" غدا الاحد على أن يتم استقبال طلاب رياض الأطفال والصف الأول فقط، من كل مرحلة الابتدائي والإعدادي والثانوي، ويتم تسليم الكتب في أول أيام العام الدراسي الجديد لجميع التلاميذ والطلاب.

وأعلن الدكتور عربى ابو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية الإنتهاء من استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد وأكد على جاهزية المدارس لبدء الدراسة من خلال الإنتهاء من أعمال (الإنشاءات - الصيانة - استخدام الفراغات) بكافة المدارس على مستوى المحافظة وزيادة عدد الفصول الدراسية لاستيعاب الكثافة الطلابية،

وقال "أبوزيد" أنّ تعليم الإسكندرية أنهى استعداداته للعام الدراسي الجديد بإنهاء كافة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بمدارس المحافظة ، وكذلك نقل وندب بعض المعلمين كليًّا وجزئيًّا لسد العجز، كما تم تنظيم عدد من القوافل التعليمية بالإدارات التعليمية المختلفة، والتى قامت بجولات تفقدية على المدارس بنطاق كل إدارة بجميع مدارس المحافظة ، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد

من جانب اخر عقد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اجتماعات متواصلة مع القيادات التعليمية بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات في استعداد ومدى جاهزية مدارس الإسكندرية للعام الدراسي الجديد،

وشدد أبو زيد، خلال الاجتماع، مع مديري العموم والقيادات التعليمية بالمحافظة على توفير الأجواء الملائمة لاستقبال الطلاب والطالبات وأولياء الأمور فى بداية العام الدراسي الجديد وإزالة العقبات أمام الطلاب، مؤكدا ضرورة فرض الالتزام واتباع التعليمات فى جميع مدارس المحافظة.

اوضح مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إن جدول المدارس الرسمية لغات منقسم إلى قسمين الجدول الأول من الصف الأول حتى الصف الثالث ويبدأ الطابور فى تمام الساعة 7.30 صباحاً وينتهي اليوم الدراسي في تمام الساعة 2.20 ظهراً، وجميع أيام الأسبوع المدرسة تعمل 3 فترات ونصف فترة عدا الخميس 3 فترات فقط، وإجمالي الفترات الدراسية 15 فترة أسبوعيا، بالإضافة لفترتين لمنهج اللغة الإنجليزية وفق القرار الوزاري 136 لعام 2024 .

وأضاف الدكتور أبو زيد، إن جدول الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي في المدارس الرسمية لغات يبدأ من الساعة 7.30 صباحاً حتى الساعة 3.10 عصراً يتخللها 2 فترة، ثم فٌسحة ثم 2 فترة «حصة» وجميع أيام الأسبوع المدرسة تعمل 4 فترات عدا الخميس 3.1/2 وإجمالي الفترات الدراسية 17 فترة أسبوعيا، بالإضافة إلى فترتين للغة الإنجليزية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بالاستعداد للعام الدراسي الجديد 2024 / 2025.