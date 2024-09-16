مانشستر يونايتد يدرس استعادة خدمات لاعبه السابق

يدرس نادي مانشستر يونايتد باستعادة لاعبه السابق، أنخيل جوميز لاعب ليل الفرنسي في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد أنخيل جوميز مع ليل في أقل من 10 أشهر ويمكن للشياطين الحمر التفاوض على اتفاق مسبق مع اللاعب صاحب ال24 عاماً عند إعادة فتح سوق الانتقالات في يناير .

وبحسب " مانشستر إيفنينج نيوز " فإن أنخيل جوميز يمكن أن يعود قريباً لنادي طفولته بعد تألقه مع ليل في الفترة الماضية.

وقد انضم أنخيل جوميز لصفوف مانشستر يونايتد وهو في السادسة من عمره في عام 2006 وقد تم تصعيد اللاعب للفريق الأول في صيف 2019 ولم تسير الأمور بشكل ناجح معه في أولد ترافورد وغادر النادي للانضمام إلى ليل الفرنسي بحثاً عن مباريات منتظمة مع الفريق الأول في 2020 .

وشارك جوميز في 119 مباراة مع الفريق الأول وساهم في تسجيل 26 هدف حيث سجل 8 أهداف وصنع 18 تمريرة حاسمة .

وصنع خريج أكاديمية مانشستر يونايتد لنفسه اسماً بسبب قدرته على اللعب في دور دفاعي بجانب كونه لاعب خط وسط مركزي

تين هاج يوجه رداً حادًا على تصريحات رونالدو





وجه المدرب الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ردا لاذعا على تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي.

وفي وقت سابق، قال رونالدو أن مانشستر يونايتد يحتاج إلى إعادة بناء في الفترة الحالية، لكن كيف يقول المدرب تين هاج أن الفريق لا يستطيع المنافسة على الألقاب.

وأكد النجم البرتغالي، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لا يزال واحد من أفضل الأندية في العالم، لكن الفريق يحتاج لتغيير كبير في الوقت الحالي.

تين هاج يرد على كريستيانو رونالدو

قال تين هاج عن تصريحات كريستيانو رونالدو:”هو قال إن مانشستر يونايتد لا يمكنه الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، قال هذا إذا قرأت المقال جيدًا”.

وأضاف مدرب مانشستر يونايتد في تصريحات صحفية:”كريستيانو رونالدو بعيد الآن، هو في السعودية، بعيدًا عن مانشستر، يمكن للجميع أن يكون لديهم رأي”.