السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الدوماني: الزمالك سيكون مختلف في السوبر الأفريقي لهذا السبب

الزمالك
الزمالك

أكد عبداللطيف الدوماني، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض نجح في التأهل لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية بأقل مجهود.

txt

موعد مباراة الهلال واتحاد جدة في الدوري السعودي

وقال الدوماني فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك حقق انتصار هام أمام الشرطة الكيني ولديه وقت كافي لعلاج السلبيات قبل مباراة السوبر الأفريقي".

وأضاف: "وضع الزمالك سيكون مختلف تماما في مباراة السوبر الأفريقي وسيكون هناك انضباط تكتيكي سواء من المدير الفني أو اللاعبين".

وأوضح: "لاعبو الزمالك لديهم دوافع في مباراة السوبر الأفريقي لتحقيق الفوز وحصد اللقب من أجل إسعاد الجماهير".

مواد متعلقة

موعد مباراة الهلال واتحاد جدة في الدوري السعودي

تأهل علي فرج لنهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش
الجريدة الورقية