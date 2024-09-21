الدوماني: الزمالك سيكون مختلف في السوبر الأفريقي لهذا السبب

أكد عبداللطيف الدوماني، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض نجح في التأهل لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية بأقل مجهود.

وقال الدوماني فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك حقق انتصار هام أمام الشرطة الكيني ولديه وقت كافي لعلاج السلبيات قبل مباراة السوبر الأفريقي".

وأضاف: "وضع الزمالك سيكون مختلف تماما في مباراة السوبر الأفريقي وسيكون هناك انضباط تكتيكي سواء من المدير الفني أو اللاعبين".

وأوضح: "لاعبو الزمالك لديهم دوافع في مباراة السوبر الأفريقي لتحقيق الفوز وحصد اللقب من أجل إسعاد الجماهير".