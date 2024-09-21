تشكيل الهلال المتوقع أمام اتحاد جدة في الدوري السعودي

استقر الجهاز الفني لفريق الهلال السعودي على التشكيلة التي سيخوض بها مباراة اتحاد جدة المقررة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

يواجه الهلال نظيره الاتحاد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والتي تقام على ملعب فيصل بن فهد.

وشهدت التدريبات الختامية لنادي الهلال، جاهزية البرتغالي روبن نيفيز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الأخيرة، والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق عقب مباراة الريان القطري.

تشكيل الهلال المتوقع ضد الاتحاد..

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو، خاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني

خط الوسط: روبن نيفيز، مالكوم، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري

خط الهجوم: ماركوس ليوناردو، ألكسندر ميتروفيتش

وفاز الهلال على الريان، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات مسابقة دوري أبطال أسيا للنخبة، والتي أقيمت على ملعب أحمد بن علي.