الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

من أمام تمثال أبو الهول.. زاهي حواس يقدم كتابًا لـ"ستيفانو ريتشي" 

زاهي حواس من أمام
زاهي حواس من أمام تمثال أبو الهول

قدم عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" كتاب لمصمم الأزياء العالمي ستيفانو ريتشي من أمام تمثال أبو الهول.

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زاهي حواس: 7 سبتمبر الإعلان عن وثيقة لإعادة رأس نفرتيتي لمصر (فيديو)

جاء ذلك بحضور مصمم الأزياء العالمي فليبو ريتشي والوفد المرافق له، والخبير السياحي مصطفي لطفي والخبير السياحي محمد حمدي.

وتحدث "حواس" عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة بالاقصر والمدينة الذهبية المفقودة ورحلة البحث عن الملكة نفرتيتي، وعن الاكتشافات الأثرية الأخيرة بهرم الملك خوفو وكذلك البحث عن هرم الملك حوني ومقبرة المهندس إيمحتب بمنطقة آثار سقارة.

وأكد "حواس"  أن وجود دار الأزياء العالمية «ستيفانو ريتشي» بمصر دعاية هامة للسياحة في مصر.

جدير بالذكر أن دار الأزياء العالمية ستيفانو ريتشي احتفلت باليوبيل الذهبي لتأسيسها بشكل مميز في مدينة الأقصر، ونظمت عرضا للأزياء في معبد حتشبسوت بالأقصر.

وجمعت الدار في هذا الحدث 400 مدعو من مختلف أنحاء العالم، كان في استقبالهم مؤسسها ستيفانو ريتشي محاطاً بعائلته.

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