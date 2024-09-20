جمال بيومي: سياسة أمريكا مساندة إسرائيل بشكل أعمى ومهما ارتكبت من جرائم

علق السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن الأحداث الأخيرة في لبنان، قائلا: "قد تكون محفل لكي نرفع أصواتنا ونجعل معظم دول العالم تتابع، والعالم يدين العدوان الإسرائيلي، ورغم تفائلي إلا أنني لست متفائلا من أي قرار ننتظره لمجلس الأمن".

وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة مع الإعلامية آلاء طاهر على قناة إكسترا نيوز، أنه سبق وأن تم عرض مجرد إيقاف القتال فصوتت الولايات المتحدة ضد 14 دولة أعضاء مجلس الأمن وافقوا على وقف القتال وأمريكا صوتت بالفيتو بالتالي لا أتصور أن مجلس الأمن سيصدر قرارا يفيد هذه القضية، والموقف الأمريكي مساند بصورة عمياء لإسرائيل مهما فعلت وحدث.

وتابع: "الأمم المتحدة ما لم يتعلق الأمر بالجمعية العامة، والجمعية العامة أصدرت قرارا منذ يومين به غالبية عظمى مع إيقاف القتال وتدين العدوان الإسرائيلي، لكن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، بينما مجلس الأمن تقف فيه أمريكا بالمرصاد للاعتراض ولن تسمح له بإصدار أي قرار".