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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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الدفاع المدني اللبناني يستمر في البحث عن المصابين بالضاحية الجنوبية.. فيديو

موقع اغتيال إبراهيم
موقع اغتيال إبراهيم عقيل

قال العميد ريمون خطار، مدير عام الدفاع المدني اللبناني، إن عناصر الدفاع المدني موجودة في الضاحية الجنوبية في بيروت منذ بداية التفجيرات، كما أن مجموعات فرق البحث والإنقاذ بالتنسيق مع باقي الأجهزة المعنية بهذا الموضوع من صليب أحمر وهيئة صحية وغيرها، نسقت مع الأجهزة الأمنية لمتابعة الموقف.

وأضاف «خطار»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك متابعة حثيثة ودقيقة من وزير داخلية لبنان، بسام مولوي.

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وتابع: «حتى الآن رصدنا 10 شهداء و59 جريحًا بينهم 9 جرحى حالتهم حرجة، بالإصافة إلى سقوط مبنى مكون من 9 طوابق، كل طابق عبارة عن وحدتين، وبطبيعة الحال تأثرت المباني المجاورة».

وواصل: «أتمنى من المواطنين الموجودين بالضاحية الجنوبية أن يخلوا المكان لأمرين، الأول حفاظا على سلامتهم، والثاني إعطاء مساحة لآليات الدفاع المدني كي تؤدي واجبها والبحث عن المفقودين ومساعدة المصابين والجرحي».

وأشار إلى أن الدفاع المدني معني بنقل المصابين إلى المستشفيات، وانتشال الضحايا، كما أن فرق الإنقاذ مستمرة في عمليات البحث عن المصابين للتأكد من عدم وجود أي مصاب تحت الأنقاض.

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