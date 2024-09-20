خبير عسكري يتوقع نشوب حرب في لبنان (فيديو)

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية المصرية، إن الوضع في لبنان صعب، لافتا إلى أنه يتوقع أن تكون هناك حربا قادمة في لبنان.

وأضاف اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية المصرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خلاصة الكلام” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن هناك اختراقا كاملا يحدث في حزب الله في لبنان، لكل عناصره، بدليل مقتل إسماعيل هنية نفسه داخل مقر أمني، وداخل إيران نفسها.

محاولة لعدم وجود حل للقضية الفلسطينية

وأشار إلى أن المشهد يؤكد أن هناك محاولة لعدم وجود حل للقضية الفلسطينية أو إيقاف إطلاق النار في غزة، موضحا أنها أحد التوابع التي من الممكن أن تؤدي إلى صراع في المنطقة كلها، ومنها ما حدث بالأمس وحدوث تفجيرات بلبنان.

قال فارس بويز، وزير الخارجية اللبناني الأسبق، إن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يسعى بكل الوسائل والطرق إلى نسف المباحثات الإيرانية الأمريكية، خشية أن يجري جو بايدن تفاهم مع طهران ما يجنب شن بلاده حربا مع إيران.

وأضاف «بويز»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو يسعى إلى التصعيد بكل الوسائل، فبعدما هدأت الأوضاع تقريبا في غزة انتقل نتنياهو إلى الحرب مع جنوب لبنان، حيث اعتبر نتنياهو أن أي تسوية بين أمريكا وإسرائيل مضرة لمصالحه وخسارة له، فهو يريد حرب أمريكية إيرانية مباشرة.

وتابع: «توسيع الحرب يؤمن لنتنياهو البقاء على رأس الحكومة الإسرائيلية، ويعفيه من المحاكمات القضائية».



وواصل: «الموضوع كله هو صراع خفي بين الولايات وإسرائيل فالرئيس الأمريكي جو بايدن يريد تسوية مع طهران فيما نتنياهو يريد أن يتجنب هذا الأمر بحيث لا يريد الوصول إلى حل سلمي شامل».

ولفت إلى أن حزب الله مقيد إيرانيا فهو من جهة لا يريد عرقلة هذه المباحثات لما لها من أهمية في طهران، ولا يتحمل مسؤولية الحرب الشاملة التي تلحق بضرر كبير في لبنان.