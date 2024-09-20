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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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وزير خارجية لبنان الأسبق: نتنياهو يتهرب من السجن بإشعال الحروب

نتنياهو
نتنياهو

قال فارس بويز، وزير الخارجية اللبناني الأسبق، إن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يسعى بكل الوسائل والطرق إلى نسف المباحثات الإيرانية الأمريكية، خشية أن يجري جو بايدن تفاهم مع طهران ما يجنب شن بلاده حربا مع إيران.

وأضاف «بويز»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو يسعى إلى التصعيد بكل الوسائل، فبعدما هدأت الأوضاع تقريبا في غزة انتقل نتنياهو إلى الحرب مع جنوب لبنان، حيث اعتبر نتنياهو أن أي تسوية بين أمريكا وإسرائيل مضرة لمصالحه وخسارة له، فهو يريد حرب أمريكية إيرانية مباشرة.

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وتابع: «توسيع الحرب يؤمن لنتنياهو البقاء على رأس الحكومة الإسرائيلية، ويعفيه من المحاكمات القضائية».

وواصل: «الموضوع كله هو صراع خفي بين الولايات وإسرائيل فالرئيس الأمريكي جو بايدن يريد تسوية مع طهران فيما نتنياهو يريد أن يتجنب هذا الأمر بحيث لا يريد الوصول إلى حل سلمي شامل».

ولفت إلى أن حزب الله مقيد إيرانيا فهو من جهة لا يريد عرقلة هذه المباحثات لما لها من أهمية في طهران، ولا يتحمل مسؤولية الحرب الشاملة التي تلحق بضرر كبير في لبنان.

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