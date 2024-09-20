لمرضى السكري.. الأطعمة الصحية للتحكم في نسبة السكر في الدم

يتم تحديد الأطعمة الجيدة أو السيئة لمرضى السكري من خلال مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) بالنسبة لهذا المرض، تحتاج إلى تناول الأطعمة ذات المؤشر المنخفض وتجنب الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع.

يعرف الكثير من الناس أن مرض السكري ينجم عن ارتفاع مستويات السكر في الدم، والتي يمكن أن تصل إلى عتبة حرجة عندما يتناول الشخص الكثير من الحلويات، وكما تعتبر الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز الأبيض خطيرة في هذا الصدد.

عادة، ترتفع مستويات السكر في الدم بشكل مؤقت بعد كل وجبة، وتظهر الأبحاث أن الأشخاص يقومون باستقلاب العناصر الغذائية بشكل مختلف، حيث يعاني البعض من زيادات أكبر في نسبة السكر في الدم، ولكن حتى هؤلاء قد لا يكونون مصابين بالسكري، ويتميز مرضى السكري باستجابة جسمهم النوعية للأنسولين، بالإضافة إلى قدرته على إنتاج هذا الهرمون الذي يتحكم في امتصاص الخلايا للجلوكوز.

وعندما ينتج الجسم كمية قليلة جدًا، يعلق السكر من الأطعمة في مجرى الدم ويتراكم، مما قد يؤدي إلى تلف الأعضاء ويحدث الشيء نفسه عندما تصبح خلايا الجسم أقل حساسية للأنسولين، أي تتطور مقاومة الأنسولين.

ما هي الأطعمة التي تساعد في السيطرة على مرض السكري؟

بالنظر إلى تأثير النظام الغذائي على مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري، يوصي الأطباء بعدم تناول الأطعمة الحلوة وعالية الكربوهيدرات، لأنها تسبب ارتفاعًا كبيرًا في نسبة السكر في الدم.

يتم تحديد الأطعمة التي يحتاجها مريض السكري من خلال المؤشر الجلايسيمي الخاص بها، والذي يعكس تأثيرها على مستويات السكر في الدم والأكثر فائدة بالنسبة لهم هي الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، والتي تساعد في التحكم في إطلاق الجلوكوز في الدم، أما الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع فهي ضارة.