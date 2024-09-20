الأهلي يحدد موعد السفر إلى السعودية لخوض السوبر الأفريقي

حدد مجلس إدارة النادي الأهلي، موعد سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى المملكة العربية السعودية لخوض كأس السوبر الأفريقي أمام الزمالك.

ويستضيف ملعب المملكة آرينا في العاصمة الرياض، مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل.

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، التدريب مرة واحدة فقط بالسعودية استعداداً للسوبر الأفريقي حيث يتدرب الفريق صباح يوم 25 سبتمبر بالتتش على أن يتوجه بعدها إلى السعودية ويتدرب هناك يوم 26 سبتمبر قبل خوض البطولة القوية.

واسندت إدارة الأهلي رئاسة بعثة الفريق في السعودية إلى محمد الغزاوي عضو المجلس الذي تواصل مع السفارة المصرية في السعودية وجهاز الكرة للتنسيق بشأن الرحلة المرتقبة.

ويشارك الأهلي في السوبر الأفريقي بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.

