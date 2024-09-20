قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر، قائمة الأهلي المستدعاة لمواجهة جورماهيا الكيني، في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

استبعد كولر 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني المقررة في السابعة مساء غداً السبت على ستاد القاهرة الدولى في إياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

وتعد مباراة الأهلي أمام جورماهيا هي البروفة الأخيرة للفريق قبل مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل.

قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني..

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفي شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن وياسر ابراهيم ورامي ربيعة وأكرم توفيق ومحمد هاني ويحيي عطية ومروان عطية.

خط الوسط: عمرو السولية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وأفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ورضا سليم.

وفي الهجوم: بيرسي تاو وكهربا ووسام أبو علي.

قائمة المستبعدين..

أشرف داري للإصابة، وغياب الخماسي مصطفى مخلوف، وكريم الدبيس، ومحمد عبد الله، وكريم نيدفيد، وخالد عبد الفتاح لأسباب فنية.

وكذلك يغيب عمر الساعي، ومصطفى أبو الخير، وسمير محمد لعدم القيد في القائمة الأولى المشاركة بالدور التمهيدي.

مران الأهلي الختامي..

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق جورماهيا الكيني غدًا.

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك لشرح بعض التحضيرات الفنية لمباراة الغد.

وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا شهد التركيز على تنفيذ بعض الجمل الفنية المحددة للاعبين، قبل أن يختتم كولر المران بتقسيمة قوية.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس الرباعي، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في مران فني وبدني منفرد.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السابعة مساء غد السبت على استاد القاهرة.