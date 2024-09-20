الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

من 2018.. مصدر أمني يكشف تفاصيل فيديو إعتداء رجال الشرطة على مواطن

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن إعتداء رجال الشرطة على أحد المواطنين "قديم" سبق تداوله فى عام 2018 ، وقد تم فى حينه إتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الشأن وصدر بيان من وزارة الداخلية آنذاك.

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وأوضح المصدر أن تكرار بث الجماعة الإرهابية لفيديوهات قديمة وإجتزائها من مضمونها يؤكد على حالة الإفلاس التى تمر بها الجماعة ، وهو ما يعيه الشعب المصرى.
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