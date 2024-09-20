اقرأ بالوفد غدا.. القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة»

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة في المبادرة الرئاسية “بداية جديدة” .

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

طوابير المرضى على أبواب “الإسعاف” بحثا عن الدواء

بعد الهجمات السيبرانية على لبنان مصر آمنة

المدارس الخاصة تتحدى وزير التعليم

وزير المالية للمستثمرين البريطانيين: الوضع الاقتصادي في مصر مطمئن

“السنوار” يواجه الاتصالات القاتلة بالوسائل البديلة

25% ارتفاعا في أسعار المستلزمات المدرسية

مطفى كامل: لا مكن للفاسدين في نقابة الموسيقيين

الأهلي يسعى لعبور جورماهيا.. وفتوح خارج قائمة الزمالك في السوبر

177 ألف “غزاوية” تواجهن الموت

اغتيال الرجل الثاني في حزب الله