الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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اقرأ بالوفد غدا.. القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة»

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة في المبادرة الرئاسية “بداية جديدة” .

 

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صحة لبنان: 12 شهيدا و66 جريحا بينهم 9 حالتهم حرجة في غارة إسرائيل على الضاحية الجنوبية

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انفجارت في اجهزة بايجر داخل بيروت وفرق الإسعاف تنقل مصابين

 

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

 

طوابير المرضى على أبواب “الإسعاف” بحثا عن الدواء

بعد الهجمات السيبرانية على لبنان مصر آمنة

المدارس الخاصة تتحدى وزير التعليم

وزير المالية للمستثمرين البريطانيين: الوضع الاقتصادي في مصر مطمئن

“السنوار” يواجه الاتصالات القاتلة بالوسائل البديلة

25% ارتفاعا في أسعار المستلزمات المدرسية 

مطفى كامل: لا مكن للفاسدين في نقابة الموسيقيين

الأهلي يسعى لعبور جورماهيا.. وفتوح خارج قائمة الزمالك في السوبر

177 ألف “غزاوية” تواجهن الموت

اغتيال الرجل الثاني في حزب الله

 

 

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الجريدة الورقية