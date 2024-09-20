اقرأ بالوفد غدا.. القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة»
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة في المبادرة الرئاسية “بداية جديدة” .
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
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بعد الهجمات السيبرانية على لبنان مصر آمنة
المدارس الخاصة تتحدى وزير التعليم
وزير المالية للمستثمرين البريطانيين: الوضع الاقتصادي في مصر مطمئن
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25% ارتفاعا في أسعار المستلزمات المدرسية
مطفى كامل: لا مكن للفاسدين في نقابة الموسيقيين
الأهلي يسعى لعبور جورماهيا.. وفتوح خارج قائمة الزمالك في السوبر
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