تعليق «الصحة» على زيادة الإصابات بأعراض الغثيان في أسوان (فيديو)

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن وزارة الصحة لاحظت زيادة في عدد المرضى المترددين على المستشفيات في أسوان، المصابين بأعراض الغثيان، وبناء على ذلك وجه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بإرسال فريق مركزي إلى أسوان برئاسة الدكتور عمرو حمدين نائب وزير الصحة للطب الوقائي.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة بقناة «إكسترا نيوز»، أن الفريق تحرك على 3 محاور، الأول التأكد من سلامة مياه الشرب؛ من خلال أخذ عينات من محطات مياه الشرب في أسوان ومن المنازل التي أصيب قاطنيها بهذه الأعراض.

مناظرة الحالات المصابة

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن المحور الثاني هو تحرك على المستشفيات؛ لمناظرة الحالات المصابة للتأكد من معدلات التردد وتلقيهم العلاج الملائم، وأما المحور الثالث فهو المرور على الباعة الجائلين وأماكن تقديم الطعام؛ لأن الأعراض تنتقل من خلال الطعام.

وأشار إلى أن الفحوصات الأولية للعينات التي تم أخذها أثبتت أنه لا يوجد أي تغير بيولوجي في محطات المياه، وتحليل العينات يأخذ وقتا من 4 إلى 5 أيام، وسنعلن عن النتائج فور ظهور نتائج تحليل العينات».