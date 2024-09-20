نائب وزير الصحة يزور مستشفى دراو بأسوان وقريتي بنبان والرقبة لطمأنة المصابين بنزلات معوية

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على أننا نعمل جاهدين بالتنسيق مع الوزارات والجهات لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للحالات التي تعرضت لإصابات بنزلات معوية خلال الأيام الماضية، لافتاً بأنه تم تسخير كافة الإمكانيات لتلقى هذه الحالات للرعاية المتكاملة داخل المستشفيات المختلفة حتى تماثلهم للشفاء الكامل.

نائب وزير الصحة يزور مستشفى دراو المركزي بأسوان وقريتي بنبان والرقبة لطمأنة المصابين بنزلات معوية…

وفى هذا الإطار تابع الدكتور إسماعيل كمال الزيارات الميدانية التى قام بها الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ داخل مستشفى دراو المركزى للإطمئنان على الحالات المرضية المصابة بالنزلات المعوية ، وكذا قيامهم بزيارات لعدد من الأهالى بقريتى بنبان والرقبة بدراو لبث الطمأنينة في نفوس المصابين ، وأيضاً الأهالى بهذه القرى من خلال وقوف كافة أجهزة الدولة بجانبهم ، وهذا ما تجسد واقعاً ملموساً بقيام الفرق الطبية المركزية المتخصصة بوزارة الصحة.

وأيضاً الفرق الفنية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بآخذ عينات من مياه الشرب بالمحطات والمرشحات والمنازل ، والتى تم إجراء التحاليل المعملية لها ، وأثبتت على أنها سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية ، وعدم وجود أي تغيرات بها ، كما قام نائب وزير الصحة ، ونائب محافظ أسوان بتعريف الأهالى وتوعيتهم بالطرق السليمة الواجب إتباعها للتغلب على الإصابة بالنزلات المعوية .