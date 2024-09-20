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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الجمعة في البنوك المصرية وماكينات الصرف الألي

اليورو
اليورو

سعر اليورو اليوم.. استقرت العملة الأوروبية اليوم الجمعة في البنوك المصرية والشركات المصرفية وماكينات الصرف الآلي، وسجل سعره في البنك المركزي المصري نحو 53.96 جنيه للشراء، 54.08 جنيه  للبيع.

 

وفي هذا الصدد تنشر بوابة الوفد الإلكترونية، سعر اليورو اليوم الجمعة في البنوك المصرية بماكينات الصرف الألي، وجاء سعره على النحو الآتي:

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ضبط سيارة محملة بـ 967 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالغردقة

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نظام غذائي جديد يقلل فرص الإصابة بالخرف لدى النساء

سعر اليورو اليوم الجمعة في ماكينات الصرف الألي

 

 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

53.96 جنيه للشراء

54.08 جنيه  للبيع

 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

53.66 جنيه للشراء

54.17 جنيه للبيع

 

 

سعر اليورو في بنك مصر

53.65 جنيه للشراء

54.17 جنيه للبيع

 

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

53.64 جنيه للشراء

54.04 جنيه للبيع

 

 

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

53.66 جنيه للشراء

54.05 جنيه للبيع

 

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

53.74 جنيه للشراء

54.12 جنيه للبيع

 

 

سعر اليورو في بنك البركة

53.66 جنيه للشراء

54.06 جنيه للبيع

 

سعر اليورو في بنك قناة السويس

 

53.71 جنيه للشراء

54.23 جنيه للبيع

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