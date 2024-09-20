ضبط سيارة محملة بـ 967 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالغردقة

أعلن الدكتور حسين حمدي مدير التفتيش الصيدلي بفرع هيئة الدواء المصرية بالبحر الأحمر، عن ضبط سيارة ميكروباص محملة بـ 967 عبوة غير مصرح لها بالتداول داخل جمهورية مصر العربية من المستحضرات التجميلية قبل توزيعها بالأسواق التجارية بمدينة الغردقة.

حيث تمكنت قوة من أفراد الشرطة بقسم شرطة مباحث التموين برئاسة المقدم رامي عاطف وكيل قسم شرطة مباحث التموين بالغردقة، وبالتنسيق مع الدكتور حسين حمدي ،مدير التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية بالبحر الأحمر، من ضبط سيارة ميكروباص محملة بكميات من المستحضرات التجميلية مجهولة المصدر والتي بلغ عددها 967 عبوة، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الغردقة للعرض على النيابة العامة.

وافاد مدير التفتيش الصيدلي بأن جميع العبوات المضبوطة من المستحضرات التجميلية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية وغير مصرح لها بالتداول داخل جمهورية مصر العربية وتخالف قرار رئيس الهيئة رقم 122 لسنة 2022 بشأن إدارج وتداول مستحضرات التجميل علاوة على عدم وجود أي أوراق تدل على مصدرها بالمخالفة لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر.

كما أكد مدير التفتيش الصيدلي على استمرار الحملات على الأسواق التجارية بالمحافظة والتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والرقابية لمنع انتشار المستحضرات التجميلية الغير مصرح لها بالتداول داخل الأسواق المصرية والغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق كحله مدير فرع هيئة الدواء المصرية بالبحر الأحمر، بضرورة إحكام الرقابة على جميع المستحضرات الصيدلية المتداولة بالأسواق بمحافظة البحر الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات التي قد تضر بصحة وسلامة المواطنين.