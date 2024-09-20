الزراعة: تكثيف توعية وإرشاد صغار المربيين لتحسين معدلات آداء قطعانهم

وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، بتكثيف اللقاءات المباشرة مع المربيين وعقد الندوات الميدانية؛ لدراسة المشكلات على أرض الواقع وطرح الحلول العلمية والعملية التطبيقية المناسبة.

من جانبه عقد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال الإسبوع الماضى ثلاث ندوات توعوية إرشادية بمحافظات الجيزة، والإسماعيلية، والأسكندرية، وذلك بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الندوات تناولت كيفية إستخدام النواتج الثانويه للمحاصيل الحقلية ومخلفات التصنيع الزراعي في تغذية الحيوان، سواء بالاستخدام المباشر أو الحفظ في صورة سيلاج أو التجفيف والطحن واستخدامها في مخاليط الأعلاف، وأفضل الطرق الرعائية والغذائية لماشية اللحم واللبن للحصول على أفضل معدلات أداء تحقق أعلى إنتاجيه وأفضل عائد اقتصادى، وذلك من خلال عقد الندوات النظرية، والتى يليها التطبيقات العملية على أرض الواقع مع صغار المزارعين والمربيين.

أدار الندوات المهندس/ إيهاب فاروق مدير عام الإدارة العامة للتوعية والإرشاد بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مع مدراء الإنتاج الحيوانى بالمحافظات.

ويكثف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة من الدور التوعوى والارشادى على مستوى قرى ومراكز الجمهوريه وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ويعقد الندوات النظرية وورش العمل العملية والتطبيقية علي أرض الواقع لتدريب صغار المربيين والمزارعين على كيفية الاستخدام الأمثل للمخلفات الزراعية في التغذية والأعلاف وأفضل التقنيات للتعامل مع الحيوانات والتعريف بفنون ومهارات تربية ورعاية ماشية اللحم واللبن للحصول على أفضل معدلات أداء تحقق أعلى إنتاجية وأفضل عائد اقتصادى.