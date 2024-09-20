عاجل
حركة النجباء تنعي أبو حيدر الخفاجي المستشار الأمني لحزب الله
الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

الزراعة: تكثيف توعية وإرشاد صغار المربيين لتحسين معدلات آداء قطعانهم

بوابة الوفد الإلكترونية

وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، بتكثيف اللقاءات المباشرة مع المربيين وعقد الندوات الميدانية؛ لدراسة المشكلات على أرض الواقع وطرح الحلول العلمية والعملية التطبيقية المناسبة.

من جانبه عقد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال الإسبوع الماضى ثلاث ندوات توعوية إرشادية بمحافظات الجيزة، والإسماعيلية، والأسكندرية، وذلك بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات.
وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الندوات تناولت كيفية إستخدام النواتج الثانويه للمحاصيل الحقلية ومخلفات التصنيع الزراعي في تغذية الحيوان، سواء بالاستخدام المباشر أو الحفظ في صورة سيلاج أو التجفيف والطحن واستخدامها في مخاليط الأعلاف، وأفضل الطرق الرعائية والغذائية لماشية اللحم واللبن للحصول على أفضل معدلات أداء تحقق أعلى إنتاجيه وأفضل عائد اقتصادى، وذلك من خلال عقد الندوات النظرية، والتى يليها التطبيقات العملية على أرض الواقع مع صغار المزارعين والمربيين.
أدار الندوات المهندس/ إيهاب فاروق مدير عام الإدارة العامة للتوعية والإرشاد بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مع مدراء الإنتاج الحيوانى بالمحافظات.
ويكثف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة من الدور التوعوى والارشادى على مستوى قرى ومراكز الجمهوريه وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ويعقد الندوات النظرية وورش العمل العملية والتطبيقية علي أرض الواقع لتدريب صغار المربيين والمزارعين على كيفية الاستخدام الأمثل للمخلفات الزراعية في التغذية والأعلاف وأفضل التقنيات للتعامل مع الحيوانات والتعريف بفنون ومهارات تربية ورعاية ماشية اللحم واللبن للحصول على أفضل معدلات أداء تحقق أعلى إنتاجية وأفضل عائد اقتصادى.

مواد متعلقة

بالإنفوجراف والفيديو.. ننشر حصاد الزراعة في أسبوع

وزير الزراعة يبحث مع المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية التعاون في ترشيد المياه

الزراعة والبيئة يتابعان منظومة جمع وتدوير قش الأرز ومكافحة السحابة السوداء بالشرقية

ارتفاع جديد في أسعار البيض.. والزراعة تطرح بأسعار مخفضة

"مؤشرات التنمية البشرية في مصر والعالم".. ورشة عمل بمعهد الاقتصاد الزراعي

فرحات: هناك توجيهات من القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الثروة السمكية

مدير جهاز حماية وتنمية البحيرات ومحافظ بورسعيد يبحثان سبل التعاون المشترك

الطريقة التيجانية ترفض صلاح الدين التيجاني.. تفاصيل الخلاف والصراع على الزعامة
الجريدة الورقية