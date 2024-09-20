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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

أسعار الخضار اليوم الجمعة في الأسواق المحلية.. وارتفاع غير مسبوق للطماطم

الخضار
الخضار

أسعار الخضار اليوم الجمعة.. شهدت أسعار الخضروات خلال تعاملات البيع والشراء اليوم الجمعة في الأسواق المحلية المصرية، تباينا، بالرغم من الارتفاع المبالغ فيه لأسعار الطماطم والتي سجلت ما بين 30  إلى 40 جنبها للكيلو الواحد في الأسواق المحلية.

 

وترصد بوابة الوفد الإلكترونية، اسعار الخضار خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق المحلية، والتي جاءت على. النحو الآتي:

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أسعار الخضار بتعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المحلية 

 

 

أسعار الطماطم

وسجل متوسط أسعار الطماطم اليوم في الأسواق ما بين 28.04 جنيه/ كيلو، و30 جنيه بزيادة قدرها 1.22 جنيه عن الأسعار المسجلة أمس.

 

أسعار البطاطس

وبلغ متوسط أسعار البطاطس اليوم في الأسواق 25.9 جنيه/ كيلو.

 

أسعار الليمون البلدي

فيما بلغ متوسط أسعار الليمون البلدي اليوم في الأسواق 19.13 جنيه/ كيلو.

 

أسعار الخيار الصوب

وسجل متوسط أسعار خيار الصوب اليوم في الأسواق 20.27 جنيه/ كيلو.

 

أسعار الملوخية

فيما سجل متوسط أسعار الملوخية اليوم في الأسواق 12.67 جنيه/ كيلو.

 

أسعار الليمون أضاليا

وبلغ متوسط أسعار الليمون الأضاليا اليوم في الأسواق 17.14 جنيه/ كيلو.

 

أسعار اللفت

أما متوسط أسعار اللفت اليوم فبلغ في الأسواق 7.7 جنيه/ كيلو.

 

أسعار الكوسة

وبلغ متوسط أسعار الكوسة اليوم في الأسواق 27.94 جنيه/ كيلو.

 

أسعار البصل

أما متوسط أسعار البصل بعدد من أسواق محافظة القاهرة فبلغ 12.16 جنيه/ كيلو.

 

أسعار الكرنب

وبلغ متوسط أسعار الكرنب اليوم في الأسواق 34.87 جنيه للواحدة.

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الجريدة الورقية