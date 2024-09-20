أعلن ماتياس يايسلة المدير الفني لفريق أهلي جدة تشكيل الفريق لمواجهة ضمك وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين التي تقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة.

تشكيل أهلي جدة أمام ضمك في الدوري السعودي



من المقرر أن تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات SSC السعودية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي، وتحديدًا عبر شاشة قناة SSC1 SD.

ترتيب الأهلي وضمك في الدوري السعودي

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، بعد تحقيقه فوزًا وتعادلًا وتعرضه لهزيمة في الجولات الثلاث الأولى، بينما يأتي ضمك في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط من فوز واحد وهزيمتين.