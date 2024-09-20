ناعومي كامبل تعود إلى عروض الأزياء بأسبوع الموضة في ميلانو

تألقت عارضتا الأزياء ناعومي كامبل وإيرينا شايك خلال عرض أزياء تودز خلال أسبوع الموضة في ميلانو اليوم الجمعة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، خطفت أيقونة الموضة ناعومي، البالغة من العمر 54 عامًا، الأنظار ببلوزة كريمية اللون بدون أكمام وبنطلون أبيض في العرض الذي حضره عدد كبير من النجوم.

وأضافت ناعومي إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية الجلدية ذات الكعب العالي باللون الكريمي وحقيبة يد من جلد التمساح مطابقة لها.

وزينت عارضة الأزياء ناعومي إطلالتها بسوار من الذهب والكريم، وتركت شعرها الداكن الطويل منسدلاً على ظهرها أثناء سيرها على الممشى.

ومن ناحية أخرى، ظهرت إيرينا، التي انضمت إلى العارضة على منصة العرض، أبرزت خصرها النحيل بفستان ماكسي أسود مجمع أضافت إليه حزامًا أسود رفيعًا.

وظهرت النجمة، البالغة من العمر 38 عامًا، بمعطف كبير الحجم من الصوف الرمادي، وحملت حقيبة جلدية سوداء خلال العرض.

وأكملت شريكة برادلي كوبر السابقة إطلالتها بزوج من الأحذية الجلدية ذات الكعب العالي باللون الأسود، كما حافظت على مكياجها ناعماً وطبيعياً لعرض الأزياء.

بينما كانت الوجوه المعروفة تتبختر في عرض الأزياء، توافد عدد كبير من المشاهير لمشاهدة عرض أزياء ربيع وصيف 2025 في عاصمة الموضة الإيطالية، وخطفت رئيسة تحرير مجلة فوغ آنا وينتور الأنظار بزيها الأحمر النابض بالحياة.

وارتدت أسطورة الموضة فستانًا زهريًا باللونين الأحمر والوردي مع معطف جلدي باللون العنابي وأكملت إطلالتها المشرقة بزوج من الأحذية الجلدية البرتقالية ونظارتها الشمسية المميزة.

كما حضرت العرض نجمة مسلسل Gossip Girlكيلي روثرفورد التي بدت أنيقة في زي من الصوف باللون الرمادي.

وارتدت الممثلة، البالغة من العمر 55 عامًا، معطفًا جلديًا أزرق مبطنًا بالفراء فوق تنورتها وسترتها، وأضافت زوجًا من الأحذية ذات الكعب العالي اللامع إلى مظهرها وحقيبة كلاتش سوداء بسيطة.

كما ظهرت اللاعبة الأولمبية إيماني لارا لانسيكوت وهي تتبادل أطراف الحديث مع الممثلين والعارضات.

وكانت لاعبة منتخب بريطانيا العظمى، البالغة من العمر 26 عامًا، بعيدة كل البعد عن مظهرها الرياضي المعتاد في معطفها الطويل المصنوع من الفرو البني.

وارتدت الجميلة السمراء زوجًا من السراويل السوداء وبلوزة من نفس اللون، وأضافت إلى مظهرها أحادي اللون زوجًا من النظارات الشمسية الضخمة والأحذية ذات اللون البني.

واختارت الجميلة الأمريكية آشلي جرهام، البالغة من العمر 36 عامًا، إطلالة فضفاضة مكونة من بنطال رمادي وقميص مخطط أزرق فضفاض.

وأضافت آشلي سترة بنية داكنة وزوجًا من الأحذية الرمادية المتطابقة إلى إطلالتها، وحملت حقيبة كلاتش بنية اللون ورفعت شعرها للخلف إلى مستوى منخفض مع غرة تبدو مبللة.

في الوقت الذي كانت فيه إيرينا تعمل بجد وتختلط مع المشاهير الآخرين في أسبوع الموضة في ميلانو، كان شريكها السابق برادلي كوبر، البالغ من العمر 49 عامًا يتجول مع ابنتهما ليا دي سين في مدينة نيويورك.

كان الممثل، البالغ من العمر 49 عامًا، بمثابة الأب الحنون حيث كان يستمتع بنزهة مع ابنته ليا دي سين في مدينة نيويورك يوم الأربعاء.