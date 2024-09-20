يعد شاندويش الشاورما من أفضل الأطعمة المفضله لدى الكبار والصغار لمذاقها الذكي وهذا ما يدفع الأمهات الى تحضيرها بين حين لآخر في المنزل لأرضاء أبنائها.

تحتل الشاورما اللحمة مكانة خاصة فهي من أفضل الأكلات الشرقية المعروفة فهي يعود أصلها الي المطبخ التركي.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير طريقة عمل ساندويش الشاورما باللحمة من المطبخ التركي.

المقادير

- اللحم : نصف كيلو (لحم شاورما بدون دسم)

- زيت الذرة : 3 ملاعق كبيرة

- بودرة البصل : ملعقة صغيرة

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- ورق لورا : ملعقة صغيرة (بودرة)

- الكمون : ملعقة صغيرة

- جوزة الطيب : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة

- الخل : ملعقة كبيرة

- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

- الكرفس : 3 ملاعق كبيرة

- نعناع ناشف : 2 ملعقة كبيرة (مطحون)

- عصير طماطم : 3 ملاعق كبيرة

- طماطم : 2 حبة (مكعبات)

- البصل : 2 حبة (شرائح)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الطحينية : نصف كوب (سلطة طحينة)

طريقة التحضير

في وعاء عميق، تبّلي شرائح اللحم ببودرة البصل، والثوم، وورق اللورا، والكمون، وجوزة الطيب، والقرفة، والبهارات المشكلة، والملح، والفلفل الأسود، والخل، ثم ضعيها في الثلاجة لحوالي 4 ساعات حتى يتشرب اللحم التتبيلة.

في مقلاة على النار، سخني زيت الذرة، وشوّحي اللحم، ثم أضيفي شرائح البصل، ومكعبات الطماطم، وعصير المطاطم، وحركي المكونات جيداً.

أضيفي الكرفس والبقدونس والطحينة.

ادهني الخبز بصلصة الطحينة، ثم أضيفي الشاورما ووزعيها جيداً على الخبز.

أضيفي شرائح البصل والقليل من البقدونس المفروم.

لفي رغيف الشاورما، ثم اشويه على الشواية الكهربائية، ثم قدميه ساخناً.