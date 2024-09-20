ضبط دقيق بلدي مجهول المصدر قبل بيعه بالسوق السوداء بمركز ههيا

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

واسفرت جهود الحملة التموينية التي قادها محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، وعاطف مرقص، ومحمد قورة المفتشين بالمديرية، عن ضبط مخزن بناحية ههيا لحيازة وتجميع دقيق بلدي مدعم إستخراج 87.5% المخصص للمخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدي المدعم الذي يصرف للمواطنين بموجب البطاقات التموينية وممنوع تداوله، وتم ضبط كمية قدرها 14 شيكارة زنة الشيكارة 50 كيلو جرام بإجمالي كمية قدرها 700 كيلو جرام دقيق بلدي وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 9546 جنح ههيا.