لقاءات توعوية للسيدات المترددات على قافلة الصحة الإنجابية بقرية كفر يوسف

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، أنه في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الشركة ومديرية الشؤون الصحية، وتنفيذاً لفعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»؛ قامت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ حملة توعية للسيدات المترددات على قافلة الصحة الإنجابية لتنظيم الأسرة بقرية كفر يوسف التابعة لرئاسة مركز ومدينة مشتول السوق.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الحملة تضمنت التوعية بأهمية ترشيد إستهلاك المياه، وخطورة الطلمبات الحبشية وكيفية التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي بجانب التوعية بضرورة الإهتمام بقضية التغيرات المناخية وآليات التكيف معها، واستعراض الخدمات التي تقدمها الشركة مثل خدمة الخط الساخن 125 لتلقي الشكاوى وكيفية التسجيل وتطبيق قراءاتى لتسجيل القراءات، وتم عمل إستطلاعات لآراء المواطنين، وتسجيل الشكاوى والاستفسارات والمقترحات الخاصة بهم.

ووجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بضرورة تضافر كافة الجهود والتعاون والتكامل بين مختلف جهات العمل لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء مجتمع متقدم ومتكامل، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية وتغطي جميع محافظات الجمهورية.