جولة قضائية جديدة أمام المُدان في قضية مصرع اللواء اليمني

محكوم عليه بالإعدام

يستعد رمضان بليدي المُدان في جريمة إزهاق روح اللواء اليمني حسن العبيدي في شقته بمنطقة فيصل لجولة قضائية جديدة بعد الحُكم عليه في حكم أول درجة.

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وكانت محكمة جنايات الجيزة المُنعقدة بمُجمع محاكم زينهم قد قضت في إبريل الماضي بمُعاقبة رمضان بالإعدام شنقاً، وذلك بعد أن وجدته مُداناً في الواقعة.

ومن المُقرر أن يبدأ القضاء المُختص بنظر الاستئناف المُقدم من جانبه على الحُكم في جلسة 21 أكتوبر.

الجدير بالذكر أن المُحامية خديجة سيد، المُحامية بالنقض والدستورية العليا، هي من تقوم بمهمة الدفاع عنه في جولة الاستئناف على الحُكم.

وكانت المُحامية خديجة هي مُحامية الدفاع عن المُبرأة آية رضا في درجة التقاضي الأولى في القضية، وكانت آية هي الوحيدة التي حصلت على البراءة آنذاك.

آية بعد حُكم البراءة

أسباب يستند عليها الدفاع

وقالت المُحامية خديجة سيد، في تصريحاتٍ خاصة لبوابة الوفد، إنها تؤمن ببراءة مُوكلها من تهمة القتل العمدي، وأكدت أن لديها من الأدلة ما يُثبت ذلك.

وأشارت إلى ما تراه بأن رمضان لم يكن سبباً في وفاة المرحوم، قائلةً :"سنطلب استدعاء طبيب التشريح، وجميع شهود الإثبات، وأشقائه".

وذكر الدفاع أنه يؤمن بأن الوفاة نتجت عن هبوط حاد في الدورة الدموية، وأن الراحل كان يُعاني صحياً قبل الواقعة.

بيان الداخلية

في 19 فبراير الماضي (بعد 4 أيام من الجريمة) أصدرت وزارة الداخلية بياناً أعلنت فيه القبض على المُتهمين في واقعة مصرع اللواء اليمني.

وقال بيان الداخلية :" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 الجارى لمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص "يمنى الجنسية") بعثوره على جثة (شقيقه) بداخل شقته وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين، فقد أسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبى الواقعة".

1. رمضان محمد بليدى على سن 29 سائق ومقيم المنيرة الغربية – الجيزة.. سبق إتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "قتل ، سلاح بدون ترخيص، سرقة ، إتلاف عمد" .

2. عبدالرحمن أشرف شحاتة مصطفى وشهرته / عبده عسلية سن 19 خراط

ومقيم الطوابق بالجيزة .

3. إسراء صابر محمد عطية وشهرتها / دينا سن 22 ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر - القاهرة .

4. سهير عبدالحليم محمد عبدالحليم وشهرتها / منة سن 17 ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر – القاهرة

حيث أمكن ضبطهم عقب تقنين الإجراءات ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف إثنين منهم على المجنى عليه وإتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين.

وأضاف البيان :"استغل الجُناة استضافة المذكور لهم بمنزله وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب فى محاولة لتخديره ، وتمكين الأخرين من الدخول لمسكنه ، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضاً ما أدى لوفاته، وإستولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية) بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار".

وتابع البيان :" بإرشادهم ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين .