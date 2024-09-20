بعد ظاهرة "أغاني قرآنية" الإفتاء تدعو للإبلاغ عن قنوات الكراهية والإساءة للأديان

حثت دار الإفتاء المصرية المسلمين على الإبلاغ عن قنوات قراءة القرآن المصحوبة بالموسيقى باعتبارها تدعو إلى الكراهية ومسيئة للأديان، وحذرت من مشاهدة تلك المقاطع أو الترويج لها.

وجاء ذلك تعقيبًا على ما تم تداوله على ما تم تداوله على منصات التواصل الإجتماعي حول ظهور قناة يتويتوب باسم " أغاني قرآنية" "Quranic songs"، تتغنى بآيات القرآن الكريم مصحوبة بموسيقى صاخبة، حيث حولت كتاب الله الكريم إلى أغانٍ تشبه الراب والهيب هوب في إساءة واضحة للدين الإسلامي، ونشر مُتعمد للكراهية.

حكم مشاهدة القرآن الكريم مصحوبًا بموسيقى

وأكدت دار الإفتاء أن مشاهدة مقاطع قراءة القرآن الكريم مصحوبةً بالموسيقى أو الترويج لها ممنوعٌ شرعًا، وحذرت من تتبع تلك المقاطع ومشاهدتها لما فيه من الاطلاع على المنكر وتهوينِ شأنِ القرآن في القلوب.

إماتة المنكر بالإعراض عنه

وأشارت دار الإفتاء المصرية أن الحل لمواجهة عموم الناس لتلك الظاهرة الخبيثة هو اتباع الأصل، وهو إماتة المنكر بالإعراض عنه، والبعد عن الانشغال باللغو الممنوع؛ وقد وصف الله عباده المؤمنين بقوله: {وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ} [المؤمنون: 3]، كما أنَّ في متابعة تلك المقاطع المسيئة إعانةً على إذاعة الباطل والمنكر ومساعدةً له في الانتشار بكثرة عدد مرات المشاهدات.

الإبلاغ عن القنوات المُسية للقرآن

وحثَّت دار الإفتاء المصرية جموع المسلمين على ضرورة المبادرة إلى الإبلاغ عن هذه القنوات باعتبارها قنوات تدعو إلى الكراهية وتتضمن الإساءة إلى الأديان؛ فهذا يُعدُّ من القيام بواجبنا تجاه كتاب ربنا القرآن الكريم، كما أنَّه من الإعانة على إزالة المنكر.

حكم اقتران القرآن بالمعازف

وقد أكَّدت دار الإفتاء المصرية في بيان سابق أنَّ قراءة القرآن الكريم بمصاحبة المعازف والآلات الموسيقية أمرٌ محرمٌ شرعًا بإجماع الأمة، لما في ذلك من التهاون والتلاعب بمكانة القرآن الكريم وقدسيته، كما أنَّ فيه انتقاصًا لشأن القرآن الكريم في نفوس الناس، وأن من حق القرآن الكريم أن يُسمع في جوٍّ من السكينة والاحترام بما يليق بقدسيته وجلاله؛ قال الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204]، وتؤكد دار الإفتاء المصرية أن كل محاولات الاعتداء على القرآن الكريم قد باءت بالفشل وارتدت على صاحبها بالخيبة والخسران، وازداد القرآن الكريم نورًا وانتشارًا بحفظ الله تعالى له وتمسك المسلمين به.

التغني بالقرآن بهدف تحسين الصوت

ونبَّهت دار الإفتاء المصرية إلى أنَّ تحسين الصوت بالقرآن الكريم أمرٌ مستحبٌّ شرعًا؛ ففي الحديث الشريف أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ»، والضابط في ذلك: مراعاة شرط الأداء المعتبر، وعدم الإخلال بالقراءة الصحيحة من حيث مخارج الحروف وأحكامها المتلقاة بالسند المتصل من أهل الإقراء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وتُهيب دار الإفتاء المصرية بالجميع إلى ضرورة المحافظة على قدسية القرآن الكريم وعدم المساس بها حتى تتحقق الغاية التي من أجلها نزل القرآن الكريم؛ فهو كتاب هداية أنزله الله تعالى على رسوله الكريم هدًى للناس وبيناتٍ من الهدى والفرقان.